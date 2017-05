"Es ist ein Social-Media-Projekt gegen die sozialen Medien", erläuterte der 68-jährige Schriftsteller ("Dr. Sex") in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Oder noch einfacher: eine Marotte von mir. Ich bilde hier ab, dass das Leben eines Künstlers genauso gewöhnlich - und geheimnisvoll - ist wie das von jedem anderen Menschen. Ich arbeite heraus, aus welcher Routine unser Leben gemacht ist, von Augenblick zu Augenblick."

Deshalb zeige er die Strasse vor seinem Haus - Boyle lebt nahe Santa Barbara - oder den Hund, der ihn geweckt habe oder die Zeitung, die festhalte, "welche Ereignisse uns durch unseren Alltag schleudern".

Und wenn er unterwegs sei, in seiner Berghütte, oder auf Lesereise in Paris, der Schweiz oder Deutschland, bilde er dieselben Dinge ab, nur eben von dort: "Wie gesagt, weil ich am Leben bin. Und das Leben von unendlicher und minuziöser Schönheit." Seine Fotos seien nicht gross geplant oder inszeniert. Das würde die "Spontaneität und den Charme unterminieren", den das Ganze hoffentlich habe, meinte Boyle.

"Übrigens, bis ich auf das Geheiss meines Verlegers mit dem Twittern angefangen habe, vor zwei Jahren, hatte ich nie Fotos gemacht", sagte Boyle. "Ich habe das Gefühl, dass mir das Twitterformat hilft, meine visuellen Fähigkeiten zu schärfen - und damit auch meinen Sinn für das Schöne und den Verfall um uns herum. Ich mache ein Foto, beschrifte es - fertig ist der Witz."