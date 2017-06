Er habe sich "von null auf hundert" in das Projekt gestürzt, verriet Gavric "20 Minuten". In den Umbau des ehemaligen Lokals "Valmann" - dort fanden einst die Public Viewings der "Bachelor"-Show mit Gavric statt - habe er viel Geld und Zeit investiert. "Ich riskiere da schon was." Es sei ein "hartes Business". "Aber ich kenne das Geschäft, ich mache mir da keine Sorgen."

Der Hausherr will selber hinter der Theke stehen und guten Kaffee und ebensolche Sprüche servieren, wie er sagt. "Und natürlich Komplimente für die Frauen."

Einzig was sein Privatleben betrifft, gab sich Gavric im Gespräch zurückhaltend. Angesprochen auf das Gerücht, dass er bald Vater werde, wiegelte der Zürcher ab: "Bei mir ist immer viel los. Das passt schon."