Vor 50 Jahren habe ein Japan-Aufenthalt "meine Berufung endgültig besiegelt", sagte die 78-jährige Gründerin des Théatre du Soleil in einer Videobotschaft zur Verleihung des Goethepreises am Montag in Frankfurt.

Nun sei sie "für eine längere Zeit und ohne jede Verpflichtung" zurückgekehrt. Von dieser "Reise zu den Anfängen meines Lebens" erhoffe sie sich Initiative und Inspiration. "Entweder verleiht sie mir die Kräfte zu einem letzten neuen Werk oder bringt mir den Mut zu einem gelassenen Verzicht", sagte Mnouchkine.

Auf der Insel Sadogashima lebte Zeami (1363-1443), für Mnouchkine "der Vater des No-Theaters. Neunzig Stücke. Aischylos ebenbürtig. Ein Vater, eine Mutter für uns kleine Theaterleute".