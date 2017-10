"Meine Cousine ist 2008 an Eierstockkrebs gestorben. Ich konnte das bei mir verhindern", begründete Applegate gegenüber "Today.com" ihre Entscheidung. Sie leidet an einer Mutation des Gens BRCA1, die das Krebsrisiko bei Frauen stark erhöht. Deswegen hatte sie nach ihrer Krebsdiagnose eine doppelte Mastektomie vornehmen lassen. Sie habe jetzt die Kontrolle übernommen, sagte Applegate. "Es ist eine Erleichterung."

Sie sorge sich aber, dass auch ihre sechsjährige Tochter Sadie das mutierte Gen haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch. Deswegen achte sie besonders darauf, dass Sadie sich gesund ernähre und nicht zu viel Stress habe, sagte die Schauspielerin. Zudem hat Applegate die gemeinnützige Organisation "Right Action For Women" gegründet, die mehr Frauen Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen und Gentests ermöglich will.