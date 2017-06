Der erste Name Kane bezeichne in Hawaii eine Gottheit und bedeute "Mann vom östlichen Himmel", erläuterte Inauen gegenüber der "Schweizer Illustrierten". Das passe gut, da er und seine Lebensgefährtin Fabienne Kappeler, von Los Angeles aus gesehen, aus dem Osten kämen. Bei den Kelten heisse Kane "Krieger" und der zweite Name des Babys, Railly, bedeute "tapfer".

Und tapfer sei das zweimonatige Söhnchen fürwahr. 90 bis 95 Prozent des Tages sei der Bub zufrieden. Nicht einmal unter Flugangst leide er. Das ist gut so, denn Flüge wird Kane Railly noch etliche absolvieren. Gerade eben flog er von Los Angeles nach Vancouver, wo sein Vater in der Action-Komödie "Game Over, Man!" den Hauptdarsteller Adam DeVine doubelt.