Berichte, wonach Becker in Verhandlungen mit dem TV-Sender stehen soll, seien "schlicht falsch". Eine Sprecherin des britischen Senders ITV, der die Reality-Show in Grossbritannien ausstrahlt, bezeichnete entsprechende Berichte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London als "pure Spekulation".

Becker war in den vergangenen Wochen vermehrt in die Schlagzeilen geraten, seit ein Gerichtsbeschluss in London Spekulationen über seine Zahlungsfähigkeit aufkommen liess.