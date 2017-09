Es gebe so viele neue Künstler heute, sagte der Popstar, der am (heutigen) Sonntag seinen 49. Geburtstag feiert, dem Radiosender hr3. Anastacia war zwei Mal an Brustkrebs erkrankt.

Dass sie weitermachen wolle, habe allerdings nie infrage gestanden: "Natürlich willst du zurückkommen, wenn du ein Künstler bist. Du willst deinen Traum leben." Inzwischen sei sie auch wieder obenauf: "Ich habe mich lange Zeit nicht mehr so gut gefühlt und bin wieder zurück auf dem 'Anastacia-Zug'. Es fühlt sich wieder an wie zu Beginn meiner Karriere", sagte die Sängerin.