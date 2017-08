Royals und Prinzen waren untreu – ach ja? Ausser man war unreif oder töricht, wurde das von jedem verständigen Kopf am Hof ignoriert. Prinz Charles hatte, von Diana zur Rede gestellt, seine Untreue mit dem Hinweis begründet, er könne ja nicht als erster Prince of Wales ohne anständige Geliebte dastehen – oh really, my dear, did he? Das war doch eine Antwort mit Understatement, abgesehen davon, dass sie sehr elegant, zwischen den Zeilen, die Wahrheit sagte. Die Wahrheit, Prinzessin, ist weder bürgerlich noch privat: wahr und richtig ist allein Albion’s Glory, die Tradition!

Und wie ging der Kommentar weiter damals, nach Dianas Unfall? «Wie viele hätten vorher nicht mit ihr tauschen wollen! Wer täte es noch jetzt? Auch die Plötzlichkeit dieses Wandels, der ein Umkippen unseres eigenen Illusionen-Regenbogens ist, wirkt daran mit, dass wir erschüttert sind. Aber auch verblüfft, wie sehr die Realität manchmal doch den Gesetzen des Kioskkrams folgt. Und die ultimative, die absolute Geschichte der Herz-Schmerz-Kategorie schreibt: Glück und finis horribilis, Glanz und Tragödie vereint.»

Genau darum war das damals kein prophetisches Kunststück, die Verherrlichung der Prinzessin vorauszusagen. Inzwischen nimmt diese längst auch die üblichen bizarren Formen an wie Grabräuberei und Scharlatanerie angeblicher «Medien», die Dianas Stimme aus dem Jenseits zu vernehmen behaupten: «Sie empfahl den Brexit.»

Jung entschwebt ins Strahlenmeer

Unser Kommentator damals hatte einfach eins und eins des Handwerks zusammengezählt. Er hatte das Gesetz des Genres im Auge, abrupt und früh zerschnittene Biografien sofort ins Strahlenmeer zu tauchen. Das sonderbar simple Gesetz, dass Helden und Heldinnen nicht ergrauen dürfen.

James Dean, Janis Joplin, Jim Morrison, Elvis, Kennedy und die Monroe – wären sie alle jemals fotografiert worden mit Rollator und Morgenmantel vor einer Bahnhofs-Apotheke, sie ruhten heute bestimmt in Frieden. Dianas Tragödie, ebenfalls früh zu sterben, war eine Sternengeburt für die Regenbogenpresse. Kelvin MacKenzie, der Chefredaktor des englischen Boulevardblattes «The Sun», sagte mal: «Als Diana anfing, Affären mit anderen Männern zu haben, sind wir vor Glück fast gestorben.»

Fahrer voll mit Alkohol

Auch Diana starb vor Glück, augenscheinlich, an der Seite ihres letzten Liebhabers, eines modernen Pharao mit Warenhäusern als Tempel. Sie wollte nichts als leben und starb in einem Tunnel, dessen Ende sie persönlich gerade kommen sah. Der Mann am Steuer, spät zum Pariser «Ritz» gerufen, obwohl er an jenem Abend frei gehabt hätte, voll mit Alkohol und Pillen, wurde möglicherweise geblendet.

Ein Attentat? Das wurde lang behauptet und gründlich untersucht. Der Vater von Dianas Geliebtem erinnerte daran, dass der britische Geheimdienst MI6 einmal empfohlen hatte, politische Übeltäter am wirkungsvollsten genauso auszuschalten, mit Blendung im Tunnel. Also bildeten sich sofort Wolken von Verschwörungstheorien über «einem Meer von Tränen».

Und als zu guter Letzt noch Elton John, einer der instinktsichersten Sirup-Panscher des Pop, in seinem Lied während der Abdankung in der Kathedrale Diana vermischte mit dem Mythos von Marilyn Monroe, erlebte der Boulevard seine Kernschmelze. Er blähte sich auf zum Roten Riesen und implodiert seither, kühlt Grad um Grad aus, während das Internet anschwillt mit noch verrückterem Budenzauber.

1001 Erfindungen

«Von Prinzessin Diana», wir fahren fort im Fleddern unseres zwanzig Jahre alten Kommentars, «wussten alle alles – und vor lauter ‹alles› nichts. Und man fragt sich jetzt: Hatte sie eigentlich selber immer genau gewusst, wo ihre eigene Wahrhaftigkeit aufhörte, wo die 1001 Erfindungen begannen, die es über sie gab?»

Die Frage ist berechtigt, vor allem in Bezug auf uns selbst. Warum interessiert uns brennend die Schimäre, der künstliche Glanz, die fromme Mär? Warum interessiert uns nicht brennender das Wahre, die dünne Linie zwischen Sein und Schein?

Auch zwanzig Jahre nach Dianas Tod sind selbst Spezialisten – «Royals-Flüsterer» – nicht in der Lage, das genau zu unterscheiden. Von der damals berühmtesten Frau der Welt, von der meist fotografierten Frau der Welt gibt’s kein einziges, wirklich klares Bild.