Der 36-jährige Deutsche und Regisseur Jan Zabeil stellten am Donnerstagabend auf der Piazza Grande ausserhalb aller Wettbewerbe den Spielfilm "Drei Zinnen" vor. Fehling spielt darin einen Mann, der in extremer Situation die Zuneigung seines Stiefsohnes erlangen will.

Die Geschichte nimmt in der Region des titelgebenden Gebirgsstocks "Drei Zinnen" in den Dolomiten einen hochdramatischen Verlauf. Alexander Fehling überzeugt laut der Deutschen Presse-Agentur "sowohl mit schauspielerischer wie auch sportlicher Klasse". Der Film gabe eine Chance auf den Publikumspreis. Dieser und die anderen Auszeichnungen des Festivals werden am Samstag, 12. August, vergeben.