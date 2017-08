Für Kinder sei das Angebot in Berlin toll, sagte der 41-Jährige dem "SonntagsBlick". "Es hat so viele Kinderspielplätze." Seine Frau und er hätten hier zudem einen gesetzlichen Anspruch auf einen Gratis-Kita-Platz. "Wenn wir keinen Platz in einer Krippe bekommen, muss uns die Stadt eine Tagesmutter bezahlen."

Eine Einschränkung gebe es hier allerdings. Berlin sei nicht die Stadt mit den besten Schulen Deutschlands. "Da sind wir in der Schweiz schon sehr verwöhnt."

Gsponers Film "Heidi" haben weltweit 3,5 Millionen Menschen gesehen. Am 31. August kommt sein neuester Film "Jugend ohne Gott" nach Ödön von Horváths Roman in die Deutschschweizer Kinos.

Gsponer selber bezeichnet sich als Agnostiker. "Als solcher stelle ich Gott nicht in Frage", sagt der gebürtige Aargauer mit Walliser Wurzeln. "Ob es ihn gibt oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Er hat einfach keine Wirkung auf mich."