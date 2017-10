Der 69-Jährige wagt zu bezweifeln, dass es überhaupt jemand schaffen kann, ihn umzustimmen. "Ich weiss ja nicht mal, ob Trump überhaupt in der Lage wäre, umzudenken", sagte der Ehrengast am Rande des diesjährigen Zurich Film Festivals im Interview mit dem "Tages-Anzeiger".

Der ehemalige Politiker, der in Zürich seinen neuen Dokumentarfilm "An Inconvenient Sequel: Truth To Power" vorstellte, macht sich insofern nicht grosse Sorgen um die Haltung des aktuellen US-Präsidenten, als dass die Länder der Welt weiterhin standhaft bleiben und auch gegen seinen Willen am Pariser Abkommen festhalten. Das sei innerhalb der Vereinigten Staaten nicht anders. "Nein, Trump ist nicht Amerika."