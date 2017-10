Er basiere hauptsächlich auf Gerüchten und Fehlinformationen, hiess es in einer Erklärung von Weinsteins Rechtsvertreter Charles J. Harder. Der Filmmogul wolle nun gerichtlich gegen das renommierte Blatt vorgehen, sagte Harder der Deutschen Presse-Agentur. Eine Sprecherin der "New York Times" teilte mit, die Zeitung stehe zu ihrer Berichterstattung.

Der am Donnerstag veröffentlichte Artikel beruft sich auf Schauspielerinnen und frühere Mitarbeiterinnen von Weinstein, die dem Produzenten vorwerfen, sie sexuell belästigt zu haben. So beschreibt die US-Schauspielerin Ashley Judd einen angeblichen Vorfall von vor 20 Jahren.

Sie berichtete, dass der Filmmogul sie für ein Arbeitsfrühstück in sein Hotelzimmer gebeten habe, wo er sie dann aber im Bademantel empfangen habe. Weinstein habe sie gefragt, ob sie ihm eine Massage geben, oder ob sie ihm beim Duschen zusehen könnte.

Frauen würden untereinander schon lange über den Produzenten sprechen, wird Judd zitiert. Es sei an der Zeit, öffentlich darüber zu reden.

Weinstein entschuldigte sich am Donnerstag in einer Erklärung für sein "Benehmen gegenüber Kolleginnen in der Vergangenheit", das zu "viel Leid" geführt habe. Er wolle nun eine Auszeit nehmen, um seine "Dämonen" in den Griff zu bekommen.

Besserung in Arbeit

Der 65-jährige Weinstein hob in seiner Erklärung an die "New York Times" hervor, dass er in den 1960er und 1970er Jahren aufgewachsen sei, in denen die Verhaltensregeln und das Arbeitsumfeld anders gewesen seien. "Das war die Kultur damals." Auch wenn er versuche, sich zu bessern, wisse er, dass dies ein langer Weg sei. Er wolle daher nun eine Auszeit nehmen und sich "in erster Linie um dieses Problem kümmern". Er habe bereits Therapeuten.

Gemeinsam mit seinem Bruder Bob ist Weinstein für zahlreiche Hollywood-Erfolge verantwortlich. 2010 produzierten sie das mit einem Oscar ausgezeichnete Drama "The King's Speech". Beide hatten auch das US-Filmstudio Miramax gegründet, das sie später verkauften und das Erfolgsfilme wie "Pulp Fiction", "The English Patient" oder "No Country for Old Man" produzierte.