Mit einem Heissluft-Ballon will der Extrem-Fallschirmspringer auf 10'000 Meter steigen und sich dann in die Tiefe stürzt. Der Rückenwind des Jetstreams soll ihn auf Rekordgeschwindigkeit beschleunigen. Wie schnell er sein wird, könne er noch nicht sagen, sagte Hauser in einem sda-Video. "Das hat noch niemand gemacht."

Den Weltrekord im "Speed Flying", einer von Hauser erfundenen Disziplin, holte der Berner im Oktober 2012. Er war 304 km/h schnell. Wann der neue Rekordflug stattfindet, ist noch unklar und hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Laut Hauser soll der Sprung zwischen Mitte Dezember und Ende Februar stattfinden.