Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr hat ein Blitzschlag in der Stadt Zürich zu einem Stromausfall geführt. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Das Tramnetz ist zur Zeit eingestellt. Diverse Buslinien verkehren in unregelmässigen Zeitabständen.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie dutzende Trams etwa rund ums Bellevue stillstehen. Im Hauptbahnhof gingen zwischenzeitlich die Lichter aus. Die Störung soll laut Angaben des Zürcher Elektrizitätswerks ewz bis 23 Uhr behoben sein. Nicht betroffen ist der Bahnverkehr.

Für Reisende in der Stadt Zürich ist Geduld gefragt. Es müsse mit erheblich verlängerten Reisezeiten gerechnet werden, schreiben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Reisende sollten nach Möglichkeit auf S-Bahnen ausweichen.