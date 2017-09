Mitarbeiter des Zolls und der Kantonspolizei Zürich haben am Freitagmorgen einen 20-Jährigen verhaftet, der in seinen beiden Rollkoffern rund 40 Kilogramm Khat über den Flughafen Zürich einführen wollte. Der Litauer war gemäss einer Polizeimeldung von Nairobi via Abu Dhabi nach Zürich gereist.