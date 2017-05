Trotz regnerischem Wetter haben sich 1250 Motorräder am 25. Love Ride in Dübendorf ZH die Ehre gegeben. An der Jubiläumsausgabe am Sonntag wurden 2500 Besucherinnen und Besucher gezählt. Rund 100'000 Franken an Spenden kamen für Menschen mit Behinderungen zusammen.