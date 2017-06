Am Schiffssteg Zürichhorn Casino stellte die Polizei ein elektrisch betriebenes Zuggerät für einen Rollstuhl sicher. Der dazugehörige Rollstuhl wurde kurze Zeit später ebenfalls gefunden: Polizeitaucher bargen ihn in der Nähe des Schiffsstegs aus dem See.

Wie der Mann ins Wasser gelangte und was zum Tod geführt hat ist gemäss Polizeiangaben noch unklar. Stadtpolizei, Staatsanwaltschaft und das Institut für Rechtsmedizin haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz