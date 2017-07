Duftstecker gegen Verwesungsgeruch

Gemäss Anklage betäubte er die Prostituierte im Zimmer eines Luxushotels mit Valium, erwürgte sie und schaffte sie anschliessend in einem grossen Rollkoffer zu sich nach Hause. Dort stellte er den Koffer in einen der Weinklimaschränke und drehte die Kühlung auf volle Leistung. Gegen allfälligen Verwesungsgeruch brachte er zudem mehrere Duftstecker an. Seine Lebenspartnerin sollte nichts merken.

Der Staatsanwalt verlangt wegen Mordes eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren. Die fast drei Jahre, die er bereits in der Strafanstalt Pöschwies sitzt, würden davon abgezogen. Zudem soll er eine ambulante Therapie absolvieren.