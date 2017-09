Der Kran an der Uferpromenade beim GZ Wollishofen wird immer wieder für Sprünge in den See genutzt. So auch am Sonntag. Zwei Männer sprangen am frühen Abend zusammen von der Konstruktion in rund zehn Metern Höhe. Einer tauchte daraufhin nicht mehr aus dem Wasser auf, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte.

Kurz nach 19.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Eine halbe Stunde später fanden Polizeitaucher den Mann auf dem Seegrund in 3,5 Metern Tiefe, neun Meter vom Ufer entfernt. Die Beamten versuchten den Mann noch auf dem Boot zu reanimieren, dann wurde er ins Spital gebracht.

Der Mann, dessen Identität unbekannt ist, starb am späteren Abend. Die Todesursache ist noch unklar, ein Delikt steht nicht im Vordergrund. Die Stadtpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen auch nach dem zweiten Mann, der vom Kran gesprungen war: Er hatte die Anlage verlassen, bevor die Polizei kam.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz