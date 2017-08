Auf die Reduktion der Velo-Flotte haben sich die Stadt Zürich und die Verleihfirma geeinigt. Eine oBike-Sprecherin bestätigte eine entsprechende Meldung von nzz.ch am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Die überzähligen Velos werden derzeit eingesammelt. Wie lange diese daraufhin zwischengelagert werden, ist offen. Die Leih-Räder würden einem Bedürfnis entsprechen, hält die oBike-Sprecherin mit Verweis auf steigende Nutzerzahlen fest. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, hoffe man, gemeinsam mit der Stadt Zürich eine neue Lösung zu finden.

Seit Anfang Juli bietet oBike in Zürich Mietvelos an. Da die grau-gelben Drahtesel öffentliche Veloabstellplätze blockierten, gingen bei der Stadt Reklamationen ein.

In einem ersten Schritt vereinbarten das Unternehmen und die Stadt, dass an grossen Anlagen nur ein festgelegter Teil durch die Mietgeräte genutzt sein darf. Nun wird die Flotte insgesamt auf 500 Velos reduziert.

Ungeachtet dieser Probleme: oBike will in den kommenden Monaten in weiteren Städten Fuss fassen. Die Velos können per App geortet und entsperrt werden, die Fahrkosten werden von der Kreditkarte abgebucht. Bis jetzt haben alle oBikes nur einen Gang. Das Unternehmen will aber in den kommenden Monaten auch Velos mit mehreren Gängen verteilen.