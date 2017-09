Der Verkehr zum Flughafen stocke etwas. Es gebe bislang jedoch noch keine Verzögerungen im Betrieb, sagte eine Flughafensprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Sie rät, trotzdem frühzeitig anzureisen.

Die Polizei macht aus "ermittlungstaktischen Gründen" zurzeit keine weiteren Angaben zum Einsatz. In den sozialen Medien gibt es verschiedene Berichte über bewaffnete Einsatzkräfte an strategischen Plätzen vor allem in der Stadt Zürich und am Flughafen.

Auf Twitter schrieb die Stadtpolizei zuerst, dass man eine gefährliche Person suche. Mittlerweile wurde der Tweet aber auf verdächtiger Person abgeändert. (sda/lgi)