Der Unfall ereignete sich als der 23-Jährige auf der Hohrütistrasse von Herrliberg in Richtung Forch unterwegs war, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. In einer langgezogenen Linkskurve wich er dem Reh aus und kollidierte frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Wagen einer 27-jährigen Lenkerin.

