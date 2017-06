Zwei Männer haben am Sonntagmorgen in Winterthur mehrere Delikte begangen: Zunächst pöbelten sie beim Hauptbahnhof mehrere Frauen an, einer stahlen sie das Reisegepäck. Zudem zettelten sie in einem Bus eine Schlägerei an. Nach ihrer Verhaftung griff der eine einen Polizisten an und beschädigte zwei Arrestzellen.