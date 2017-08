Die 47-jährige Lenkerin war in Begleitung von sechs Mitfahrern um 17.40 Uhr auf der Laufenerstrasse in Richtung Autobahn unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. In einer Linkskurve kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto einer 54-jährigen Lenkerin.

Eine Mitfahrerin wurde beim Unfall schwer am Kopf verletzt. Sie musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Sieben weitere Personen zogen sich ebenfalls Verletzungen zu, sie wurden mit insgesamt fünf Ambulanzfahrzeugen ins Spital gefahren.

