Keine Teilnehmerbegrenzung

Das wichtigste Anliegen der Patronatsvereine sei es, den Erfolg des Wirtschaftsanlasses fortzusetzen und die gesamte Limmattaler Wirtschaft und Politik anzusprechen. Der Entscheid für den Wechsel der Lokalität ab nächstem Jahr sei nicht leichtgefallen. «Die Stadthalle hat sich über viele Jahre bewährt. Wir danken der Stadt Dietikon und der Genossenschaft Stadthalle Dietikon für die langjährige Gastfreundschaft und die wertvolle Unterstützung», so OK-Präsident Fritz Krieg.

Ausschlaggebend für den Standortwechsel waren höhere Anforderungen an die Infrastruktur und wachsende Bedürfnisse der Teilnehmenden und Sponsoren. Vor dem Entscheid seien die Vor- und Nachteile analysiert und intensive Gespräche mit Sponsoren und Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft geführt worden, so die Mitteilung weiter. «Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse innerhalb und ausserhalb der Stadthalle hatten wir nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Teilnehmerzahl beschränken oder für mehr Raum zur Weiterentwicklung sorgen», begründet Nils Planzer, Vorstandsmitglied der IHV. Und Fredi Pahr, Präsident von IDH, ergänzt: «Wir wollen den Anlass fit für die Zukunft machen und den Wirtschaftsraum Limmattal von Zürich bis Baden fördern.»



Das Wirtschaftspodium 2017 findet am Mittwoch, 15. November, in der Stadthalle Dietikon statt. Das Hauptreferat wird Professor Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich, halten. An der Podiumsdiskussion debattieren Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Staatssekretärin und Direktorin SECO, Thomas Matter, SVP-Nationalrat und Unternehmer, Hans-Ulrich Meister, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates der Implenia AG, und Nicolas Zahn, Co-Präsident Operation Libero.