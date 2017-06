Wer am Mittwoch um halb sechs Uhr abends beim Bahnhof Schlieren aus der Unterführung trat, wurde von Drehorgelklängen und dem breiten Lächeln von Eveline Weggler empfangen. Wie sie jedem, der anhält und zuhört, erzählt, tritt sie anlässlich des ersten «Fête de la Musique» in Schlieren auf. Das Datum für die Feier ist nicht willkürlich gewählt. Am 21. Juni wird landesweit der Tag der Musik begangen. In der Romandie etwa ist er längst fester Bestandteil im Jahreskalender. Es ist auch kein Zufall, dass Schlieren als erste Limmattaler Stadt mitzieht, ist doch Stadtrat Stefano Kunz (CVP) auch Geschäftsführer des Schweizer Musikrats (SMR), der den Feiertag in der Deutschschweiz etablieren will. Den studierten Gesangslehrer traf man am Mittwoch immer da an, wo die Musik spielte: Den Tag durch bei Auftritten verschiedener regionaler Musikvereine im Lilienzentrum, im Parkside Center und in der Stadtbibliothek, am Abend im Freien auf dem Kirchplatz. «Heute hört jeder mehrere Stunden am Tag Musik, doch den wenigsten ist bewusst, wie diese entsteht», sagt Kunz. Diese Diskrepanz gelte es am nationalen Tag der Musik zu überwinden. Unterstützt wird dieses Ziel vom Bundesamt für Kultur.

Klassik und Bratwurst geniessen

Dem Schlieremer Publikum wird auf dem Kirchplatz ein bunter Mix geboten. Den Anfang macht der Trachtenchor Schlieren, mit heiteren Mundart-Stücken, die das Publikum die hitzigen Temperaturen vergessen lassen. Selber seien sie in ihren Kostümen aber ziemlich ins Schwitzen gekommen, meint eine Frau, die sich nach ihrem Auftritt schnaufend im Schatten niederlässt. Weiter geht es mit dem Jodlerklub Schlieren, der mit dem Lied «Dini Seel ä chli la bambälä la» genau die Stimmung des Publikums trifft; es wird mitgesummt und geschunkelt. Der Zürcher Laudate-Chor wählt als Auftakt Schuberts «An die Sonne». Sobald diese langsam hinter dem Kirchengebäude verschwindet, füllen sich auch die Bänke, zu den eher älteren Zuhörern gesellen sich junge Familien. Einen so grossen Auflauf hätte Organisator Kunz nicht erwartet. Da das fünfköpfige OK erst im April mit dem Organisieren begonnen habe, sei wenig Zeit für Werbung geblieben. Auch sei einigen Vereinen wie dem Männerchor Schlieren die Einladung zu kurzfristig gewesen. Dennoch spielen rund 180 Musiker in acht Formationen am Schlieremer Musiktag auf – und das ohne Gage.

Das Stadtorchester bietet mit Schubert, Holst und Järnefeldt ein klassisches Feuerwerk. «Es ist schön, unter freiem Himmel zu spielen und von nahem zu sehen, wie das Publikum auf unsere Musik reagiert», sagt Cellistin Anita Clerc. Gut ankommen tun auch die 280 Würste und doppelt so viele Stück Brot, die diesen Abend über den Tisch gehen. Auf die rassigen Rhythmen der Tambouren der Kreismusig Limmattal folgen «Happy» von Pharrell Williams oder «Legändä und Heldä» von Bligg der 45-köpfigen Harmonie Schlieren. Der Abend klingt aus mit der Schwyzerörgeli-Gruppe Schlieren. Zum Schluss meldet sich Stadtpräsident Toni Brühlmann zu Wort. «Mir wurde eben gesagt: ‹Toni, du kannst stolz auf deine Stadt sein.› Das sehe ich genauso.» Kunz hofft, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Musikfest in Schlieren geben wird. Die Motivation aller Beteiligten sei da, das spüre er.