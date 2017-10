Wachsende Beliebtheit

Rope Skipping, also professionalisiertes Seilspringen, hat sehr wenig mit dem zu tun, was man von früher vom Pausenhof kennt. Seilspringen praktizieren auch Sportler aus anderen Disziplinen, als ideales Training für Kondition, Koordination und Kraft. Beim Rope Skipping werden dazu noch akrobatische Sprünge, Umdrehungen und Handstände eingebaut. Man springt zu zweit, zu dritt, zu viert, wechselt sich ab im Schwingen und Springen oder probiert beides zugleich und schreckt auch vor dem Springen über mehrere Seile gleichzeitig nicht zurück.

«2001 fand die erste Schweizer Meisterschaft im Rope Skipping statt», erklärt Sandra Meier vom Fachverband Rope Skipping. «Diese war aber noch ganz anders aufgebaut als heute.» Damals gab es nur Meisterschaften im Einzel, seit 2012 auch im Team. Wie das Rope Skipping den Weg in die Schweiz fand, darüber gibt es verschiedene Versionen, meint Meier: «Höchstwahrscheinlich kam der Sport aber aus den USA hierher.» Seit damals hat sich viel getan, wie auch die steigenden Teilnehmerzahlen an Meisterschaften, wie etwa der bevorstehenden 6. Schweizer Meisterschaft Team, zeigen (siehe Artikel unten). In der Schweiz bieten 13 Vereine Rope Skipping an.

Nach dem Einwärmen wird Geschwindigkeit trainiert. Auf Kommando gehts los: Drei Rope Skipper starten, drei andere zählen per Handzähler die Sprünge – und zwar immer vom rechten Fuss. Nach zwei Minuten wird gestoppt. Fällt jemand aus dem Takt, wird ein Sprung ausgelassen und weitergezählt. An diesem Mittwoch bewegen sich die Ergebnisse zwischen 194 und 207 Sprüngen. Das sei ganz o.k., so der Tenor, natürlich gebe es da aber auch ganz andere Zahlen. Selina hat von der Gruppe bislang eines der besten Ergebnisse geschafft. Ihr gelangen schon 507 Sprünge in zwei Minuten, erklärt sie stolz.

Nach dem Geschwindigkeits-Training teilt sich die Gruppe auf. Das Wettkampf-Team zieht in die gegenüberliegende Halle. Die verbliebenen fünf bleiben in der Trainingshalle. Auch sie haben noch was vor: Zusammen mit der Kids-Gruppe werden sie an der Schweizer Meisterschaft eine kleine Show vor der Rangverkündigung zeigen. Auch das will geübt sein. «Momentan proben wir noch separat, die Kindergruppe trainiert immer vor den Erwachsenen», erklärt Tina Bucher.