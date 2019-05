Dean Kukan hat das geschafft, wovon womöglich jeder Eishockeyaner träumt: Er spielt in der höchsten Liga Amerikas und der wohl prominentesten der Welt: in der National Hockey League (NHL). Der 25-jährige Urdorfer wechselte in der Saison 2015/2016 vom schwedischen Club Luleå HF zu den Columbus Blue Jackets. Geographisch hat sich für den Verteidiger nicht viel geändert, er lebt weiterhin im Norden. Spielerisch jedoch hat sich eine neue Welt für Kukan geöffnet.

Doch wer in der NHL unter Vertrag ist, erhält nicht automatisch Spielzeit oder gar einen Stammplatz. Das war Kukan bewusst. Nach seiner vierten Saison ist er zu Besuch in seiner früheren Limmattaler Heimat und lässt das Erlebte Revue passieren.

Dean Kukan, Hand aufs Herz: Haben Sie sich jemals an den Gestank in der Umkleidekabine gewöhnt?

Dean Kukan: Als ich noch bei den Junioren spielte, war es um einiges schlimmer als jetzt (lacht). Aber ja, man gewöhnt sich daran. Vor allem, wenn man jeden Tag auf dem Eis und somit auch Zeit in der Garderobe verbringt. Glücklicherweise wird in der NHL die Ausrüstung regelmässig gewaschen. Dort hält sich der Gestank in Grenzen.

Sie mussten in dieser Saison wieder um Spielzeit kämpfen. In den Play-offs gelang Ihnen dann der erste Durchbruch. Was ist Ihre Bilanz der vergangenen Saison?

Es war eine komische Saison. Die erste Hälfte war ich meist auf der Tribüne, bis zum Spiel gegen Vancouver. Da konnte ich mich unserem Coach John Tortorella beweisen. In den Play-offs wurde ich plötzlich immer aufgeboten.

War die Saison anstrengend für Sie?

Ja, sehr. Ich stand von insgesamt 82 Spielen 25 Mal auf dem Eis. Wenn ich spielen durfte, war es wunderbar. Schwieriger war es, wenn ich das Spiel nur von der Seite verfolgte. Die Trainer reden nicht viel mit den Spielern, das ist nicht immer einfach. Aber wenn ich aufgeboten werde, weiss ich, dass ich etwas richtig gemacht habe.

Aber Sie haben sich durchgebissen und punkteten schlussendlich unter anderem mit Ihrer Ruhe auf dem Eisfeld. Was war Ihr persönliches Highlight der Saison?

Sicherlich die vielen Einsätze in den Play-offs. Wenn ich mich für einen Moment entscheiden müsste, dann wäre das eindeutig mein erstes Tor in der NHL, das ich gegen Boston schoss.

Sehen Sie Ihre ruhige Art eher als einen Vorteil oder einen Nachteil an?

Ich bin einfach eher zurückhaltend. Im Eishockey gibt es genügend auffallende und laute Spieler. Ein ausgeglichener Mix tut der Mannschaft gut.

Jetzt sind Sie wieder in der Schweiz, bleiben Sie den ganzen Sommer hier?

Nein. In zwei Wochen gehe ich für einen Monat nach Schweden. Ich habe dort eine Wohnung mit meiner Verlobten. Dort werde ich auch einen Teil meines Sommertrainings absolvieren. Dann bin ich hier, bevor es Ende August wieder nach Amerika geht.

Wie sieht Ihr Sommertraining aus und haben Sie bereits damit begonnen?

Jeder Spieler erhält einen Trainingsplan vom Club. Ich absolviere vier Mal pro Woche ein Krafttraining und sechs Mal liegt der Fokus auf Konditionstraining. Zwei Wochen lang hatte ich Pause, letzte Woche habe ich das Training wieder locker aufgegriffen. Ich hatte schon nach paar Mal Joggen Muskelkater (lacht). Jetzt baue ich wieder langsam auf, bleibe trotzdem diszipliniert dran und intensiviere mein Training täglich.