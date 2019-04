In der Folge läuft Wanyoike Weltrekorde über 5000 Meter, über 10'000 Meter, im Halbmarathon und über die Marathondistanz. Wobei er – und das ist tröstlich für jeden Hobbyläufer – beim Debüt in Boston über die 42,195 Kilometer leiden muss. «Ich wusste nicht, wie man sich richtig auf diese Distanz vorbereitet. Ich hatte die falschen Schuhe, viele Blasen an den Füssen und war wirklich sehr erschöpft.»

Fünf Jahre nach der Nacht, die sein Leben für immer verändert hat, steht Henry Wanyoike an den Paralympics in Sydney am Start über 5000 Meter. Was folgt, ist legendär und macht Wanyoike international bekannt. «Mein Guide sagte mir, dass das Stadion sehr gut gefüllt sei. Da wollte ich der Welt zeigen, was ich drauf habe», erinnert sich der Kenianer.

Heute betont Henry Wanyoike: «Ich habe zwar mein Augenlicht verloren, aber nie meine Vision.» Er hatte die Unterstützung seiner Familie, die sich sehr um ihn gekümmert habe. Und Wanyoike lernte im Spital Vertreter der Hilfsorganisation «Licht für die Welt» kennen, welche der Mutter finanziell unter die Arme griffen, als es um die Bezahlung der Rehabilitation ging. «Diese Leute waren so nett zu mir und gaben mir Mut, so dass ich mein Schicksal akzeptieren lernte», sagt Wanyoike.

Das aufstrebende Leichtathletik-Talent Henry Wanyoike steht nach diesem Schicksalsschlag vor dem Nichts. Er ist verzweifelt, deprimiert. Denkt, dass sein Leben vorbei sei, er seine Träume vergessen könne. «Ich stellte mir vor, dass ich von nun an ein elendes Leben führen würde», erinnert er sich. In Kenia hätten es Behinderte oft sehr schwierig, schildert er, weil sie von ihren Familien verstossen würden oder sie sich ein behindertengerechtes Leben nicht leisten könnten.

«Über 5000 Meter war ich in der High School der beste Läufer in ganz Kenia. Aber dann verlor ich im Alter von 21 Jahren über Nacht mein Augenlicht. Ich ging ins Bett, erlitt im Schlaf einen Schlaganfall und wachte auf, ohne dass ich je wieder sehen konnte.»

Trotzdem gewinnt Wanyoike das Rennen. Und obwohl er sich sagt, dass er nie mehr einen Marathon bestreiten werde, geht er doch wieder an den Start. 2005 verbessert er seinen Weltrekord zuerst in London und nur eine Woche später in Hamburg erneut. Seither steht seine Bestzeit bei 2:31:31 Stunden, das ist bis heute Weltrekord in der Startklasse der Vollblinden. An den Paralympics 2004 gewinnt er zweimal Gold, 2008 kommt eine Bronzemedaille hinzu.

In seiner Heimat ist Wanyoike ein bekannter Mann und in viele Hilfsprojekte involviert. Seine Stiftung ermöglichte schon rund 12'000 Kindern mit Augenproblemen eine Operation, sie verteilt Rollstühle, Hörgeräte und Blindenstöcke. In Wanyoikes «Haus der Hoffnung» erhalten 80 Kinder aus ärmeren Gegenden eine Schulbildung. Selber besuchte er nach eigenen Angaben schon über 700 Schulen in ganz Kenia, um auf seine Sache aufmerksam zu machen.

Der Begleiter ersetzt die Augen

Nun in Zürich steht Wanyoike nach einem schweren Autounfall erstmals seit vier Jahren wieder am Start eines Marathons. Er freut sich darauf, nicht zuletzt wegen des Untergrunds. «In Kenia sind die Strassen nicht so schön wie in der Schweiz. Es läuft sich sehr angenehm auf diesem feinen Belag. Das erleichtert mir das Laufen etwas, ich muss weniger aufpassen, wo ich hintrete.»

Dafür, dass er den Weg findet, ist sein Begleiter besorgt. Paul Kihumba ist mit einer kurzen Schnur mit Henry Wanyoike verbunden, mit seinen Augen sieht er für zwei. «Manchmal reden wir miteinander, aber manchmal ist das gar nicht notwendig», beschreibt Kihumba die Kommunikation zwischen den beiden. «Ich renne immer rechts von Henry. Mit der Kordel kann ich ihn auf meine Seite herüberziehen, mit der Hand oder Schulter kann ich ihn nach links dirigieren.»