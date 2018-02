Gleich zu Beginn der Saison, «zum dümmsten Zeitpunkt», wie er sagt, zog er sich eine Rückenverletzung zu. Die Rückenprobleme hinderten ihn daran, Bestleistungen zu bringen. Folglich verpasst er sein grosses Saisonziel: die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang, auf die er die letzten Jahre über so hart hingearbeitet hatte.

Ein neues Abenteuer wartet

Obwohl die Enttäuschung gross ist, hat er nicht vor, aufzugeben. «Ich weiss ja, was ohne die Verletzung möglich gewesen wäre», sagt er. Sein Karriereziel bleibt: die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen. Die nächste Saison möchte er aber erst mal gemächlich angehen, denn einschneidende Veränderungen abseits der Eisbahn stehen an. Christian Oberbichler wird Vater. «Ein neues Abenteuer», sagt er, «und ich muss schauen, wie ich das alles unter einen Hut kriegen werde.»

In der nächsten Saison würde er gerne mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten. «Im Kopf stimmt es noch nicht ganz», erklärt er. «Es gelingt mir nicht immer, im Kopf das abzurufen, wozu ich eigentlich in der Lage wäre. Das will ich ändern.»