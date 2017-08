Bratwürste, Lampions, Schweizerkreuze, Rivella, Bier und Schweisstropfen: An den Feiern zu Ehren der Schweiz geht es am heutigen 1. August bunt und fröhlich zu und her.

Traditionsgemäss macht Dietikon den Anfang. Dort trafen die ersten Gäste schon am Morgen ein. Die Rede zum Bundesfeiertag hielt im Bezirkshauptort dieses Jahr für einmal kein Vertreter aus der Politik, sondern zwei Bewohner des neuen Stadtteils Limmatfeld. Das Ehepaar Ruth Meier und Andrea Kopp erzählte, was für sie Heimat bedeutet und warum sie diese in Dietikon finden. Moderiert wurde der Morgen von Stadtpräsident Otto Müller. Im Anschluss an die beiden Reden sangen die Gäste auf dem Kirchplatz gemeinsam in Begleitung der Stadtmusik Dietikon die Schweizer Nationalhymne.

Heisser Schinken und Gätterewy in Uitikon

Gleichzeitig mit Dietikon startete auch in Uitikon um 11 Uhr die Bundesfeier. Hier hielt der Zürcher FDP-Stadtrat Andres Türler die Rede: ein Plädoyer für das Schweizer Milizsystem. Für die Musik sorgte traditionsgemäss der Musikverein Harmonie Birmensdorf, mit dessen Begleitung die vielen Gäste dann auch den Schweizerpsalm sangen. Danach gab es wie immer an der Uitiker Bundesfeier die gewohnte Verpflegung: Heisser Schinken mit Kartoffelsalat, dazu mindestens ein Gläschen vom Üdiker Gätterewy, dem heimischen Riesling-Sylvaner. Begrüsst auf dem Hof der Familie Bosshard an der Zopfstrasse im Ortsteil Ringlikon wurde die Festgesellschaft vom Uitiker Tiefbauvorstand Markus Stäheli (SVP). Der Musikverein Harmonie Birmensdorf hat heute ein dichtes Programm: Er spielt heute Abend auch noch in Birmensdorf und in Aesch. Ach ja: zum Dessert gabs in Uitikon feine Meringues.

Unterengstringen: «Sind liäb mitenand»

Um halb zwölf Uhr zog die Gemeinde Unterengstringen nach. Auf dem Dorfplatz vor dem Feuerwehrdepot fanden sich über 200 Festbesucher ein, viele davon in rot-weissem Tenue. Unter den in den Farben der Gemeinde (rot-weiss-gelb) geschmückten Baldachinen war es drückend heiss. Wer keinen Fächer dabei hatte, behalf sich mit einem der aufliegenden Schweizerpsalm-Blätter. Zu Beginn der Feier wurde die inoffizielle Hymne der Stadt Zürich, der Sechseläutenmarsch, abgespielt. Danach hielt Rolf Wyssling, der im März gewählte SVP-Ortspräsident, die erste 1. August-Rede seines Lebens. Er betonte die Wichtigkeit von gegenseitigem Respekt und schloss mit den durch «Stapi» Emil Landolt berühmt gewordenen Worten: «Sind liäb mitenand». Als Verpflegung gab es einen Gratisumtrunk sowie Würste vom Grill. Moderiert wurde der Morgen traditionsgemäss von Thomas Wirz, dem Präsident des Bürgerlichen Gemeindevereins (BGV). Die Trachtentanzgruppe Schlieren umrahmte das Programm mit beschwingten Tanzeinlagen. Heute Abend um 19 Uhr unterhält sie noch an einer anderen Zürcher Bundesfeier, jener der Gemeinde Bachs. Hoffentlich bei etwas milderen Temperaturen.