Am Anfang stand ein Wunsch. Mütter müssten dringend mehr gewürdigt werden, fand Ann Maria Reeves Jarvis. Selber hatte die Gattin eines Methodistenpriesters aus West Virgina elf Kinder zur Welt gebracht. Eines davon war Anna Jarvis. Von klein auf bekam das Mädchen mit, wie sich seine Mutter in Kirche und Gemeinde engagierte. Unter anderem organisierte sie sogenannte «Mothers Day Meetings», an denen sich Frauen über aktuelle Probleme austauschten. Trotz des grossen Einsatzes ging der Wunsch nach einem Gedenktag für Mütter bis zu ihrem Tod 1905 nicht in Erfüllung.