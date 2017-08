Wer kennt sie nicht, die Schlieremer Chind? Eine ihrer bekanntesten Platten beginnt mit einer Szene im lärmigen Klassenzimmer. Der Lehrer belohnt die Kinder mit einem Ausflug in den Zoo. Das Lied, das darauf folgt, können viele auswendig mitsingen: «Mir Chinde jubled ali luut, mir Chinde sind so froh, hüt lömmer Rächne Rächne sii und gönd defür in Zoo. Det wämmer ali Tierli gseh, obs gross sind oder chlii. Da chund scho s’Trämli um de Rank, mir stiiged weidli ii.»

Mit den Liedern auf der Platte «D’Schlieremer Chind – Mir gönd in Zoo» aus dem Jahr 1972 sind Generationen von Schweizer Kindern aufgewachsen. So auch Sammy Frey, 39-jähriger Musiker und Lehrer aus Schwerzenbach, der in Wallisellen Sek-BC-Klassen unterrichtet und unter dem Namen Sam National Musik produziert. Er begann, sich auszumalen, wie wohl seine Oberstufenschüler auf den Vorschlag eines Ausflugs in den Zoo reagieren würden. Bereits vor einem Jahr inspirierte ihn dies, ein Drehbuch zu schreiben.