Polizisten kontrollierten kurz vor 16 Uhr in Dietikon einen verdächtigen Mann, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen fand die Polizei einen Sack mit 200 Gramm Kokain. In einem Industriegebiet in Urdorf wurde anschliessend der 34-jährige Komplize verhaftet.

