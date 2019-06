Trommelschläge erfüllen das Weininger Dorfzentrum. Die Tambouren der Kreismusik Limmattal schreiten durch die Zürcherstrasse, gefolgt von einer gelb-schwarz-weissen Menge. Jubel und Applaus ertönt von allen Seiten. Passanten und Anwohner klatschen und zücken ihre Handys, um den Umzug festzuhalten.

Gestern empfingen die Dorfvereine den Turnverein Weiningen, der frisch vom Eidgenössischen Turnfest in Aarau nach Hause gekommen war. «Der feierliche Empfang nach Eidgenössischen Festen ist schon seit über 50 Jahren Tradition. So unterstützen wir uns gegenseitig und pflegen die Vereinstätigkeit», sagte Yvonne Benz, Aktuarin des Schiessvereins Weiningen. Dieser übernahm die Organisation des Anlasses. Treffpunkt war die Kreuzung an der Zürcher- und Ifangstrasse. Von dort aus marschierten die Mitglieder der Dorfvereine zum Singsaal des Oberstufenschulhauses, wo ein Fahnengruss, ein Apéro und anschliessend ein Nachtessen auf die Teilnehmenden wartete.

«Es ist schön, dass wir so einmarschieren können. Wir fühlen uns geehrt, dass die Dorfvereine uns so herzlich empfangen», sagte Robin Haug, Präsident des Turnvereins Weiningen. Mit der Leistung der rund 120 Turnerinnen und Turner am Eidgenössischen Turnfest ist er zufrieden. «An den dreiteiligen Vereinswettkämpfen durften wir mit 105 Einsätzen in der ersten Stärkeklasse starten.» Mit der gesamten Riege habe man mit dem 32. Platz das zweitbeste Zürcher Resultat erreicht. «In der ersten Stärkeklasse starteten etwa 120 Vereine, insgesamt waren 2000 Vereine dabei», ergänzte der technische Hauptleiter Andi Marti. Auch bei den Einzelwettkämpfen schnitten die Weininger gut ab. Besonders hervorzuheben sei das Ergebnis von Martina Ott, so Marti. Sie holte sich im Turnwettkampf bei den Seniorinnen 35+ den ersten Rang. Ebenfalls einen Podestplatz sicherte sich das Team Aerobic 35+. Die sieben Frauen erreichten den 2. Platz.

«Wir haben alles gegeben und ein sensationelles Fest mit einer super Stimmung gehabt.» Eine Premiere feierte die Jugendriege, wie Marina Birrer, Präsidentin der Jugendturnkommission, verriet: «Zum ersten Mal haben wir an einem Eidgenössischen Turnfest mit der ganzen Jugendriege teilgenommen. Es war ein tolles Erlebnis für sie.»