Etwas aus der Zeit gefallen sahen die Schwestern an diesem Morgen am Bahnhof Stadelhofen aus, wie sie da der S-Bahn entstiegen, in ihren langen schwarzen Gewändern, in freudiger Erwartung eines ganz besonderen Samstagsprogrammes. Fast alle der 20 Benediktinerinnen des Klosters Fahr hatten ihre Klausur vor den Pforten der Stadt verlassen, um ihre Priorin – und teils auch sich selbst – an der Premiere des Films «Habemus Feminas!» auf der grossen Leinwand zu sehen. «Es ist wunderschön, wie stark die Schwestern unser Anliegen mittragen», sagt Irene Gassmann, die sich im Kernteam des Pilgerprojekts «Kirche mit* den Frauen» engagiert, für das im Sommer letzten Jahres unter grosser medialer Aufmerksamkeit insgesamt 1651 Pilgerinnen und Pilger von St. Gallen nach Rom wanderten, um sich für das Mitbestimmungsrecht der Frauen in der katholischen Kirche einzusetzen.

Die Kirche als Extrembeispiel

Ein filmisches Denkmal gesetzt haben der Aktion ausgerechnet drei junge Männer. Regisseur Silvan Hohl ist per Zufall auf das Thema gestossen. Der Filmstudent wollte es erst eigentlich nur für einen 15-minütigen Abschlussfilm im Modul Dokumentarfilm behandeln. Nach kurzem Hadern, ob das Thema massentauglich genug ist, habe er bald gemerkt: «Es ist ja nicht nur die katholische Kirche, die ein Frauenproblem hat», sagt er. «Doch als derart extremes Beispiel dieser Ungleichstellung bietet sie sich wunderbar für einen Film an.» Als Hohl, der selbst 10 Jahre ministriert hatte, und seine beiden konfessionslosen Kollegen mit den Pilgerinnen und Pilgern unterwegs waren, wurde schnell klar, «dass ein Kurzfilm diesem Thema nie gerecht würde», so Hohl. So wurden aus den 15 Minuten fast zwei Stunden.