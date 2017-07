Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Passant den Brand auf einem Industrieareal in Niederurdorf. Die alarmierte Feuerwehr Urdorf brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte, dass sich das Feuer auf die angrenzenden Gebäude ausbreitete. Verletzte Personen gab es keine, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmittag mitteilte. Durch die grosse Hitze wurden auch die Fassade eines angrenzenden Gebäudes sowie ein abgestellter Gabelstapler in Mitleidenschaft gezogen. Der Grund für den Brandausbruch ist noch unbekannt und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Ausser der Kantonspolizei Zürich und der Feuerwehr Urdorf stand präventiv auch eine Ambulanz im Einsatz.

Beschädigtes Gebäude war neu

Der Brandort befindet sich am Ende der Grubenstrasse, wo diese in den Jakob-Lips-Weg übergeht (auf der anderen Strassenseite der Foitek-Garage). Das Gebäude, bei dem die Fassade beschädigt ist, gibt es noch nicht allzulange. Denn ein Foto von der Liegenschaft, das auf Google-Street-View verfügbar ist, stammt aus dem November 2014. Darauf sind die Bauprofile des nun beschädigten Gebäudes zu sehen, das demnach erst später gebaut worden ist.

Beim Augenschein vor Ort am Freitagmittag zeigt sich das Ausmass des Unglücks: Die erwähnte Fassade ist auf einer grossen Fläche schwarz und wurde nun mit Plastikplanen abgedeckt. der Ort ist von der Feuerwehr weiterhin abgesperrt.

