Das empfindliche Material befindet sich im Obergeschoss, wo vergilbte SBB-Dokumente gestapelt und daneben antiquierte Bahnhofstelefone aneinandergereiht sind. Die technischen Apparate hat er restauriert, manch ein Telefon dank alten Schaltplänen wieder funktionstüchtig gemacht. «Bei der antiken Mechanik kann man noch nachvollziehen, wie die Technik funktioniert. Das macht ihren Reiz aus», sagt Maier, der selbst keinen Computer und kein Handy besitzt. Besonders stolz zeigt er sich über seinen hölzernen Signalsteuerkasten, mit dem man eines der ersten mechanischen Signale habe ansteuern können.

Wer durch Maiers Sammlung geht, erhält das Gefühl, über 150 Jahre Eisenbahngeschichte zu durchlaufen. «Mein ältestes Stück ist ein Schienenstück von der Spanisch-Brötli-Bahn aus dem Jahre 1847», sagt er. 1997 habe er eine Ausstellung zur Spanisch-Brötli Bahn praktisch alleine bestritten. An dieser konnten die Besucher auch mit den von ihm wieder instandgesetzten Telefonen ein Gespräch führen. Für Maier war die Ausstellung ein Highlight. «Ich möchte die Freude an meiner Sammlung teilen», sagt er.

Endstation Abstellgleis

In der Garage beginnt Maier an einem grünen Führerstand herumzuhebeln. Er erklärt die Funktionsweise so detailreich, dass er ohne Zweifel die Lokomotive auch steuern könnte. Das habe er aus alten Reglementen gelernt, die er auf Floh- und Sammlermärkten gefunden hat. «Ich trage ein inneres Lexikon in mir und sehe sofort, welche Gegenstände für mich interessant sind», sagt er.

Zum grünen Führerstand sei er vor drei Jahren gekommen. Damals habe er einen RBe 4/4 Triebwagen auf einem Abstellgleis entdeckt, der zum Abbruch freigegeben worden war. Guter Dinge wandte er sich an einen Mitarbeiter der Hauptwerkstatt Zürich (heute: Unterhaltsregion Zürich). Maier hatte schon viele Führerstände aus alten Lokomotiven selbstständig ausgebaut.

«Doch eine neue Weisung untersagte es betriebsfremden Personen, sich auf dem SBB-Gelände aufzuhalten», erzählt er. Der Mitarbeiter habe sich aber kooperativ gezeigt und wies seinen Stift an, den Führerstand für Maier auszubauen. Heute ist der «RBe 4/4» einer von acht Führerständen in seiner Sammlung. «Sie sind ein grösserer Punkt meines Interesses», sagt er.

Die Geschichte fördert aber auch etwas zutage, worüber sich Maier ärgert: «Es ist für private Sammler schwieriger geworden, an Liebhaberstücke heranzukommen.» Diese Entwicklung hält er für schlecht, denn die Sammler seien die Konservatoren unserer Kultur. «Ohne die Sammler gäbe es die meisten Museen weltweit nicht», sagt Maier. Er hofft deshalb, dass er sein Werk noch lange fortführen und zum Beispiel eines Tages in eine Stiftung überführen kann.