Die Protagonisten der Geschichten durchwandeln in popliterarischer Manier Krisis und Katharsis. Sie verlieren sich in der Repetition ihres Alltags. Eine Ebene darüber bietet nur von Guntens sonore Stimme Sicherheit. Sie übernimmt die ganze Dynamik, während er stoisch am Tisch sitzt.

Einmal liest das Publikum Teile eines Drehbuchs als Projektionen an der Wand. Es sind Regieanweisungen für eine Kamera, die einen desillusionierten Zürcher Stadtpolizisten zu den Beats des Hip-Hop-Kollektivs «Temple of Speed» auf Streife verfolgt. Schnitt: Der Protagonist liegt mit pochendem Weisheitszahn auf einer Bahre. Es läuft Hintergrundmusik, neben den «Zahnarztwaffen» steht ein Schild: «Bitte bedienen Sie sich selber.» Ausklingen lässt von Gunten den Horror mit einer bittersüssen Note.

Als auflockernde Einspieler erweisen sich die «Demo Papes», die von Gunten von Karteikärtchen liest. Ein Beispiel gefällig? «Kurzkrimi. Ich bin Mitte Fünfzig und habe den Körper eines 25-Jährigen – im Kofferraum.» Und dann wären da die extra produzierten Musikvideos von Faber und James Gruntz.

Händchenhalten mit Beth Ditto

In der Pause gibt es Gelegenheit, das Ohr einigen Stimmen aus dem Publikum zu leihen. «Teils waren die Erzählungen etwas langwierig», meint Barbara Herrmann aus Bergdietikon, an den Apéro-Tisch gelehnt. Spannung hätten die multimedialen Elemente erzeugt. Ursula Barletta aus Urdorf meint lächelnd: «Reeto von Gunten schalte ich jeden Sonntagmorgen am Radio ein. Jetzt erlebe ich ihn in persona.»