Vier Runden vor Ende der regulären Saison in der Nationalliga A werden die Spieler von Vitis Schlieren nochmals gefordert werden. Die Schlieremer Squasher treten gegen Sihltal an, dem Tabellenvierten. In der Hinrunde gewannen die Sihltaler mit 4:0. Für das Rückspiel sind sie favorisiert.

Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Saison für die Schlieremer praktisch gelaufen ist. Sie stehen auf Rang 8 in der Tabelle, haben 16 Punkte und damit zehn Zähler Rückstand auf Sihltal und den vierten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Diese werden sie verpassen, nachdem sie zuletzt zweimal in Folge Schweizer Meister geworden sind. «Nein, enttäuscht bin ich deswegen nicht», sagt Sportchef John Williams. «Die Playoffs waren auch nicht unser Ziel.» Im vergangenen Herbst war er noch deutlicher geworden: Es gehe darum, den Abstieg zu verhindern.