Der Keller als Bühne

Die Stadt Dietikon ist kulturell besonders aktiv und bietet eine Bühne für professionelle Theaterschaffende: «Mit dem städtischen Stadtkeller verfügen wir über einen wunderbaren Raum, der sich hervorragend für Veranstaltungen von Kleinkunst eignet», sagt Simone Neff, Präsidentin des Vereins «TheaterDietikon», der 1990 gegründet wurde. Das Herbstprogramm setzt auf Wortkünstler wie die Slampoetin Lara Stoll oder den Kabarettisten Nico Semsrott. «Wir denken, dass wir ein intelligentes, philosophisches und unterhaltsames Programm zusammengestellt haben», sagt Neff. Der Verein wird finanziell von der Stadt unterstützt.

Fest etabliert ist auch die Theateria der beiden Theaterpädagogen Heidi Christen und Stefan Baier. Seit 1998 betreiben sie ihr Kleintheater in Dietikon. Ende Jahr steht ihr neues Lieder- und Geschichtenprogramm «TriOhhh! – goccia d’amore» am Start. Das Paar arbeitet zudem eng mit dem Verein «TheaterDietikon» zusammen; die Premiere findet im Stadtkeller statt.

Der Nachwuchs spielt mit

Christen und Baier engagieren sich auch für den Nachwuchs. So bietet sie beispielsweise interessierten Kindern zwischen acht und zwölf jedes Jahr eine Theaterwoche an. Nicht nur für Schauspieler, sondern auch für junge Besucher wird einiges geboten. Die Kasperlibühne von Monika Schmucki in Dietikon gilt seit 2012 als Ort, an dem Puppenträume wahr werden. «Das Management nebst dem Spielbetrieb erfordert viel Zeit und Kraft, aber ich gehe nach wie vor in meiner Arbeit auf», sagt Schmucki. Wenn auch der Kasperli ihr «Star» ist, so sei ein gutes Stück auch für Erwachsene sehenswert, so Schmucki.

Das gilt auch für die Marionettenbühne Unterengstringen, die 1972 gegründet wurde. «Unsere Stücke richten sich an junge und ältere Kinder», sagt Irene Ramseyer, Präsidentin des Vereins. Marionetten sind ihre grosse Leidenschaft: «Sie erwachen beim Spiel zum Leben». Ihr Verein könne sich über mangelndes Publikum ebenfalls nicht beklagen, aber es werde zunehmend schwerer, neue Puppenspieler zu gewinnen. «Freude am Spielen und an den Puppen ist Voraussetzung, alles Weitere lässt sich lernen.»