Denn ganz zu Beginn der Lancierung des Spielnachmittags sei der Anlass noch nicht so gesittet abgelaufen. «Wir mussten den Kinder Grenzen aufzeigen und gewisse Regeln einführen», erklärt Stark. Dass beispielsweise der Znüni gerecht aufgeteilt werde oder Abfall nicht einfach liegen gelassen werden kann, sei vielen Kindern nicht bewusst gewesen.

An Herausforderungen wachsen

Durch die kulturellen Unterschiede und die teilweise schwierige oder auch traumatisierende Vorgeschichte der Kinder haben die freiwilligen Helferinnen auch viel für sich persönlich gelernt. «Durch die Freiwilligenarbeit bekommt Einblicke in Lebenswelten, mit denen man sonst wahrscheinlich nie in Berührung gekommen wäre», so Isele.

Das bringe sehr viel Schönes aber auch Herausforderungen mit sich. Gerade an Letzteren wachse man aber auch selbst extrem. «Es ist ein Geben und Nehmen» so die Zürcherin. Schön sei es, dass nicht nur die Kinder und die Freiwilligen des Roten Kreuzes mittlerweile ein gutes Team seien.

«Auch wir Helfer untereinander ziehen alle an einem Strick», sagt Stark. Das sei extrem wichtig, um das Vertrauen der Kinder und auch der Eltern nicht zu verletzen. «Die Familien geben uns bereits ihre Kleinsten ab», so Stark. Das bedeute eine grosse Verantwortung. Und dieser könne man nur gerecht werden, wenn die Spielnachmittage bestens koordiniert würden.

Ab und an unternehmen Isele und Stark mit den Kindern auch Ausflüge. Vor Kurzem besuchten sie mit ihren Sprösslingen den Zoo Zürich. Beide strahlen, als sie von diesem Nachmittag erzählen. «Die Kinder waren grösstenteils noch nie in einem Zoo und total fasziniert», so Isele.

Für die Zukunft des Roten Kreuzes wünschen sich die engagierten Frauen noch mehr junge Menschen, die sich für Freiwilligenarbeit begeistern lassen. Einmal schnuppern zu kommen sei immer möglich.

«Wir haben festgestellt, dass ein möglichst grosser Mix an Kulturen, Geschlechtern und Alter nur bereichernd sein kann für alle Beteiligten», so Isele. Und das sei schliesslich auch der Grundgedanke des Roten Kreuzes.