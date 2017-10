Das Medien- und ICT-Konzept (Information and Communication Technologies) findet seit zwei Jahren Anwendung in vielen Zürcher Volksschulen. Altersgerecht für alle Stufen soll mithilfe des Konzepts auf die Entwicklungen der modernen Mediengesellschaft reagiert werden.

Im Konzept wird festgelegt, wie und inwiefern der Unterricht und die Schulorganisation diesen Entwicklungen angepasst werden müssen. Cybermobbing ist aber kein zentraler Punkt des Konzepts.

Anonymität garantiert

In einem akuten Fall sei aber sicher der Schulpsychologische Dienst oder die Schulsozialarbeit die richtige Anlaufstelle, egal, ob der Schüler selbst der Gemobbte sei oder ob er lediglich von einem Mobbing erfahren habe, so Balbiani. «Die Mitarbeiter dort wissen, was zu tun ist, und unterliegen in jedem Fall der Schweigepflicht.» Die Anonymität der Hilfesuchenden sei also garantiert.

Auf die Frage nach der Prävention von künftigen Cybermobbing-Handlungen mit schrecklichen Folgen äusserte sich Balbiani pessimistisch. «So etwas können Schulen nicht verhindern, zumal es meistens ausserhalb der Schule passiert. Und ich fürchte, es wird wieder passieren.»