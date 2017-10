Schon seit 30 Jahren ist die Künstlerin und Pflegefachfrau Hilda Keller beim Tonatelier Chrüzacher dabei. «Ich habe als Hobby angefangen, mit Ton zu modellieren. Mittlerweile ist es eine Leidenschaft», sagte die 68-Jährige. Werke von ihr und fünf weiteren Künstlerinnen und Künstlern des Tonateliers sind zurzeit in einer Ausstellung der Stadtbibliothek Dietikon zu sehen. «Wir sind alle ein bisschen ‹tonsüchtig›», sagt die bildende Künstlerin und Kursleiterin Regula Jucker.

In ihren 30 Jahren Erfahrung als Leiterin hat sie schon rund 40 000 Kursteilnehmer unterrichtet. Seit 2012 leitet sie das Tonatelier Chrüzacher. In der Ausstellung werden neben Gebrauchsgegenständen auch kunstvolle Objekte präsentiert: Etwa Toneier und -figuren, die sich teilweise gegenseitig aufeinander beziehen. «Die Eier und Figuren stürzen zum Teil oder stehen in komplexer Beziehung zu einander. Die Objekte führen die Fragilität des Lebens vor Augen», erklärt Jucker.

Von Hilda Keller sieht man in der Ausstellung vor allem Rosen- und Ammonitkugeln. Je grösser eine Kugel ist, desto schwieriger sei sie zu formen. «Ich mag Kugeln. Sie haben keine Ecken. Wie im Leben sollte alles rund laufen», so Keller.

Experimente mit dem Material

Claudia Crevenna lotet gerne die technischen Grenzen des Tons aus. Die 54-jährige Dietikerin formt aus ihrer Fantasie archaische Schalen, die entweder ganz dünn oder ganz dick sind. Auch mit Glasuren zur Veredlung der Oberfläche ist die gelernte Hortleiterin experimentierfreudig. So benutzt sie etwa uralte Glasur, die sich bereits zersetzt hat. «Von Claudias Experimenten mit Ton profitieren wir alle», sagt Rita Graf, die erst vor einem Jahr zum Atelier gestossen ist.

Seit fünf Jahren dabei ist Bruno Christen. Der Brandschutzexperte modelliert aus Ton dynamische Objekte, die oft an verschlungene Möbiusbänder erinnern. «Ich lasse mich von Blüten- und Wurzelstrukturen inspirieren», sagt er. Die Ton-Prototypen dienen ihm als Vorlage für seine Marmor-Objekte, die der 57-jährige Dietiker aus ganzen Blöcken heraus meisselt. Seine Werke sind die einzigen innerhalb der Ausstellung, die nicht käuflich erwerbbar sind. «Ich kann mich noch nicht von meinen Figuren trennen», erklärt Christen.