An der Jubiläums-Chilbi vom Wochenende traf man – trotz durchzogener Witterung am Samstagabend – einmal mehr auf lauter heitere Gesichter. Zweifellos waren die beiden Feuerwerke die Highlights der Veranstaltung. Die verschiedenen Bahnen für Gross und Klein, die zahlreichen Vereinsbeizli und die vielen Marktfahrer konnten die Besucher jedoch ebenfalls überzeugen. Auch der Flohmarkt des Samaritervereins, der Auftritt von Schlagerstar Stefan Roos, der ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen sowie das Harmonie-Konzert im grossen Zelt der Clique Schäflibach durfte man nicht verpassen. OK-Präsident René Ruf und sein Chilbi-Team zogen am Sonntag eine positive Bilanz: «Wir sind trotz des Regens am Samstagabend sehr zufrieden. Die Urdorfer verweilten trotzdem in grosser Anzahl auf dem Platz und in den Zelten.» Zum Glück habe alles einwandfrei funktioniert, mitsamt den beiden einmaligen Feuerwerken, so Ruf.