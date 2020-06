Der FC Dietikon geht neue Wege: Für 150 Franken gibt es für jeden einen Platz auf dem Trikot

Seit Beginn dieser Woche befinden sich Dietikons 1.-Liga-Kicker unter der Leitung von Chefcoach João Paiva wieder im Mannschaftstraining. Selbstredend unter Beachtung aller notwendigen Hygienemassnahmen. «Die ersten Trainings sind eine eher lockere Angelegenheit», sagt Sportchef Christian Müller. «Es geht vor allem darum, wieder Gras zu riechen.» Ab übernächster Woche werde dann richtig trainiert, ehe eine Pause folgt. Nach dieser startet schliesslich die Vorbereitung auf die 1.-Liga-Saison 2020 / 21. Die ersten Vorbereitungsspiele sind bereits terminiert. Die erste Meisterschaftsrunde wird am Wochenende des 15. / 16. August ausgetragen, gegen wen und wo ist noch nicht bekannt. Klar scheint indes, dass Dietikon in der Gruppe 3 eingeteilt bleiben wird, dem Vernehmen nach soll die Zusammenstellung der drei 1.-Liga-Meisterschaftsgruppen keine Änderungen erfahren. So würde der FCD erneut in prestigeträchtigen Revierderbys auf Höngg und Wettswil-Bonstetten treffen, es gäbe «Ländlespiele» gegen Eschen / Mauren und einen Abstecher ins Tessin nach Lugano Paradiso.

Noch unklar ist, ob und in welcher Form sich das Kader der Limmattaler während der nächsten Wochen verändern wird. Zuzüge sind wahrscheinlich, aktuell versuchen, sich drei Testspieler in den Trainings für einen Vertrag aufzudrängen. Per Mitte Juli soll das 24-Mann-Kader definitiv

stehen. (rubu.)