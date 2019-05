Die Fussballsaison neigt sich dem Ende zu. Mitte Juni werden sämtliche Ligen die Meisterschaft abgeschlossen haben. Dann steht fest, wer den Ligaerhalt geschafft hat und wer absteigen muss. Besonders heikel ist die Lage beim FC Schlieren. Er hat gleich zwei Teams, die noch absteigen könnten: die 2.-Liga-Mannschaft der Herren und das Nationalliga-B-Team der Damen.

Etwas ungemütlicher ist die Lage für die Herren in der 2. Liga. Sie haben am vergangenen Wochenende gegen Stäfa nur 1:1 gespielt und müssen damit weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Zwar konnten die Schlieremer auf Männedorf, das auf dem ersten Abstiegsplatz liegt und am Wochenende gegen Seefeld mit 1:2 verloren hat, wenigstens einen Punkt gutmachen. Doch die Schlieremer haben ein schwieriges Restprogramm: Am Wochenende treten sie bei Red Star II an, das auf Platz 5 liegt. Dann empfangen sie das drittplatzierte Seefeld zu Hause. Einzig in der vorletzten Runde gegen Schlusslicht Srbija sind die Schlieremer die Favoriten. Dann folgt zum Abschluss mit Leader Lachen/Altendorf nochmals eine grosse Herausforderung.

Zu allem Übel wissen die Schlieremer nicht, ob der viertletzte Platz dann auch tatsächlich für den Ligaerhalt reichen würde. «Je nachdem, wie viele Mannschaften aus der 2. Liga interregional runterkommen, würden die letzten vier absteigen», sagt Sportchef Peter Facchinetti. Zwar hat Schlieren nur einen Punkt Rückstand auf das vor ihm platzierte Regensdorf. Doch Facchinetti will nichts beschönigen. «Wir sind stark gefährdet», sagt er. Insbesondere, weil die Schlieremer in dieser Saison nicht konstant gespielt hätten. «Auf ein Erfolgserlebnis folgte meist die Enttäuschung», so Facchinetti.

«Wir glauben daran»

Eine riesige Enttäuschung wäre es auch, wenn die Schlieremer den Klassenerhalt nicht schaffen sollten. Doch damit will sich Facchinetti momentan nicht beschäftigen: «Wir glauben daran. Auch weil wir mit Besnik Ramadani einen guten Trainer haben.»