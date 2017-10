Dabei surrt grad jetzt eine Drohne zwischen den Baumkronen aus dem Nebel hinaus. Sie gehört zwei Jugendlichen. Je später es wird, desto dichter wird der Waldgängerverkehr. Zürichs Hausberg ist wohl der am stärksten frequentierte Wald der Schweiz. Walker, Jogger, Hündeler, Biker, Waldspielgruppen – still ist es am Üetliberg tagsüber nie. Zuoberst ist es am extremsten: Aussichtsturm, Ausflugsrestaurant, Souvenirmünzen-Maschine. An schönen Wochenenden spuckt die Üetlibergbahn Wagen voller Städter aus.

Das Publikum wird mancherorts so zahlreich, dass der Zürcher Umweltpsychologe Eike von Lindern sagt: «Die Wälder müssen gemanagt werden, damit Nutzer mit ähnlichem Interesse kanalisiert werden.» Am Üetliberg gelinge das mit den eingerichteten Bike-Trails recht gut.

Und doch sind an diesem Morgen die Waldbesucher alle verdammt gut drauf. Sie geben fröhlich Auskunft. Eine sagt selbst: «Hinterher bin ich immer gut gelaunt.»

Wald besänftigt unser Gehirn

Die gute Laune ist wissenschaftlich belegt. Am liebsten forschen die Japaner darüber. «Waldbaden» nennen sie das. Yoshifumi Miyazaki von der Universität Chiba fand heraus, dass ein viertelstündiger Waldspaziergang die Ausschüttung des Stress-Hormons Cortisol um 16 Prozent reduziere, den Blutdruck um 2 Prozent und den Puls um 4 Prozent. Der frontale Stirnlappen des Gehirns beruhigt sich messbar. Spazieren wir dagegen eine Viertelstunde durch die Stadt, passiert das nicht.

Obwohl viele angeben, wegen der Ruhe in den Wald zu gehen, kann die Ruhe nicht der Hauptgrund für den Beruhigungseffekt sein. Wer nämlich eine leere Strasse mit kahlen Häuserfassaden entlanggeht, ist gestresster, als wenn der Weg an belebten Strassencafés vorbeiführt.

Warum der Wald beruhigt, wissen die Forscher nicht mit Sicherheit. Gemäss der Theorie von Gesundheitswissenschafter Roger Ulrich aus den 80er-Jahren könnte das so sein, weil sich der Mensch im Wald entwickelt hat und unsere Sinne es gewohnt sind, Eindrücke von Pflanzen oder Flüssen zu verarbeiten – nicht Verkehr und Hochhäuser. Ulrich fand heraus, dass Patienten nach einer Operation weniger Schmerzmittel benötigen, wenn sie vor dem Fenster Bäume statt nur eine Hausmauer sehen.