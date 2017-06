Normalerweise läuft der «Bienen-Beisschlaf» wie folgt: Die geschlechtsreife Königin sowie die mehrere Drohnen fliegen zu einem Sammelplatz, um sich dort – im Flug – mit mehreren Männchen zu paaren. Der Schweizer Dokumentarfilmer Markus Imhoof zeigte diesen Akt in seinem Film «More than honey». Teilweise passiert die Paarung offenbar auch nicht in der Luft – wie verschiedene faszinierende Clips auf Youtube zeigen.