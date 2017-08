Augen bekommen

Eine weitere Dimension erhielt der Tempomat mit der Erweiterung zum Abstandsregeltempomaten. Ab Ende der 1990er-Jahre bekam er mittels Radar- oder Infrarottechnik Augen – und konnte die Geschwindigkeit in Abhängigkeit zum Vorausfahrenden Fahrzeug anpassen, um einen programmierten Abstand zu halten.

Zu Beginn waren die Systeme in Sachen Bremskraft limitiert und konnten zudem nicht bis zum Stillstand eingreifen. Heutzutage kann der adaptive Tempomat im Notfall auch stark Bremsen und das Fahrzeug, beispielsweise im Stau, bis zum Stillstand abbremsen. Damit ist die Stufe eins auf der sechsstufigen Skala zur Einstufung autonomer Fahrsysteme erreicht; Stufe null steht für ein Auto, bei dem nur der Fahrer fährt, ein Auto der Stufe fünf soll in Zukunft komplett autonom zum programmierten Ziel fahren.

Aktueller Stand: Stufe zwei

Mittlerweile fahren viele neue Autos, vor allem ab der Mittelklasse, auf Stufe zwei. Sie sind also teilautonom unterwegs. Das heisst: Verantwortung und Kontrolle liegen nach wie vor beim Fahrer. Die Assistenzsysteme sind darauf ausgelegt, den Menschen zu unterstützen.

Dank intelligenter Steuerelektronik, grossen Fortschritten bei Kamera- und Sensortechnik und dem Einsatz von elektromechanischen anstelle von hydraulischen Lenksystemen sind die neuen Autos in der Lage, selbstständig einzuparken, die Spur zu halten und Gas und Bremse zu übernehmen. Solche Systeme sind in vielen Audi-Modellen, in der 5er- und 7er-Reihe von BMW, Mercedes C, E und S-Klasse, in den neuen Volvo-Modellen, bei VW aber auch bei Tesla oder Kia erhältlich. Viele dieser Autos können auf der Autobahn grösstenteils selbstständig Fahren.